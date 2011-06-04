В Новосибирской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию : где и как работают избирательные участки

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

С 25 по 30 июня избирательные участки в Новосибирской области открыты для проведения досрочного общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ; с учётом усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности новосибирцы могут проголосовать, не дожидаясь 1 июля.

Всего в регионе будут работать свыше 2000 избирательных участков, на которых обеспечены все меры санитарной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Проведение голосования организовано с 25 по 30 июня с целью исключить массовое скопление людей на избирательных участках и риска распространения коронавирусной инфекции. Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Каждому избирателю выдают медицинскую маску и перчатки (в случае их отсутствия), а также одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности», – отмечает председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Как отметила наблюдатель участковой избирательной комиссии №1996 Центрального района города Новосибирска Тамара Гребнева, участок открылся вовремя – в 8.00, все члены УИК и наблюдатели были на своих местах: «Мы видим интерес граждан к Основному закону нашей страны – с первых же минут на участок пришли ответственные граждане, чтобы отдать свой голос. Все меры санитарной безопасности соблюдены, нарушений при проведении голосования не обнаружено».

Голосование до дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года будет проводиться по следующему графику:

голосование в помещениях участковых комиссий – с 8.00 до 20.00 .

участковых комиссий – . голосование на придомовой территории жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города.

жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города. голосование вне помещения для голосования («на дому») – с 8.00 до 20.00. Голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц.

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Напомним, что назначенная дата проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ — 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8.00 до 20.00 в помещениях для голосования; вне помещения для голосования («на дому»). Голосование «на дому» организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17.00 1 июля 2020 года.

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. В предлагаемых поправках речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, культурной самобытности всех народов РФ, повышении благосостояния граждан и многом другом.

С 1 июня в регионе начал работу Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону «горячей линии» избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу – с 10.00 до 15.00).

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал репортаж с избирательного участка.