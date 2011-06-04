В Сибири после вмешательства прокуратуры медикам возместят расходы на обучение

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Сотрудники медицинских организаций РЖД за свой счет оплачивали повышение квалификации; прокуратура признала это незаконным.

Западно-Сибирская​ транспортная прокуратура добилась компенсации средств на обучение 109 работникам частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

“Кемеровским, Омским и Томским транспортными прокурорами установлено, что в нарушение статьи 196 Трудового кодекса Российской Федерации​ в 2019-2020 годах оплата образовательных услуг по повышению квалификации 109 медицинских работников частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» осуществлялась за счет личных средств работников и частичной оплаты обучения за счет средств работодателя (в размере 50 % стоимости обучения). В этой связи главным врачам медицинских учреждений внесены представления, по итогам рассмотрения которых работникам выплачено свыше 587 тысяч рублей”, — сообщает пресс-служба.

Также руководителей медицинских организаций привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение трудового законодательства).

Напомним, 22 июня в Новосибирске общественники предложили установить памятник врачам, погибшим от коронавируса.