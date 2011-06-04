В Туве назначен день траура по умершему от коронавируса верховному ламе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Туве 26 июня пройдет день траура; решение принято из-за смерти верховного ламы.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил пятницу, 26 июня, днем траура в республике из-за смерти верховного ламы республике. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

“В связи с кончиной Камбы-Ламы Республики Тыва Джампела Лодоя (Сата Апыш-оола Шууракайовича), выражая скорбь и соболезнуя буддистам Республики Тыва, а также его родным и близким, руководствуясьчастью 3 статьи 111 Конституции Республики Тыва, постановляю: 1. Объявить 26 июня 2020 года днем траура в Республике Тыва. 2. В день траура на территории Республики Тыва приспустить Государственный флаг Республики Тыва”, — сообщила пресс-служба со ссылкой на распоряжение Кара-оола.

Как ранее писал Сиб.фм, 10 июня верховного ламу Тувы ввели в медикаментозную кому из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, 23 июня верховный лама Тувы Джампел Лодоя умер от коронавируса.