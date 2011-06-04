Вход - по девять человек: в Новосибирске проходит тестовый ЕГЭ

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Первые пробные экзамены проходят в столице Сибири; мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично оценил готовность школ к ЕГЭ.

Федеральные тренировочные экзамены по русскому и английскому языку проходят в 45 оборудованных для ЕГЭ образовательны учреждениях Новосибирска. Глава города Анатолий Локоть побывал в гимназии №1 и узнал, как будет проходить главный школьный экзамен в этом году, сообщает 25 июня пресс-служба мэрии.



По словам градоначальника, должны быть предприняты все меры для того, чтобы неудобства пандемии не коснулись выпускников на ЕГЭ.

Как отметила руководитель пункта проведения экзамена № 461 Ольга Авдеева, специально для экзамена разработаны меры предосторожности: школьники будут прибывать в разное время, кроме того одновременно пройти в здание могут три человека.

"При этом на экзамен ребят пустят без маски – во всех кабинетах установлены рециркуляторы воздуха", — уточнила она.

После посещения гимназии мэр Анатолий Локоть отметил высокий уровень подготовки школ в проведению ЕГЭ.

"Продумано всё до мелочей. Для каждого ребёнка предусмотрен свой куратор, который будет сопровождать его от входа до аудитории, где будет проходить аттестация", — сказал он.

Градоначальник отметил, что это очень важно, поскольку в пункт приёма экзамена будут приезжать ребята из разных школ. На входе будут проверять их паспорта, измерять температуру и затем через металлоискатель разводить по кабинетам. В одном классе смогут находиться единовременно девять экзаменуемых.

"Очень важно соблюсти и все санитарные нормы, и правильно организовать процесс сдачи экзамена, чтобы ни у кого не было сомнений по поводу его результатов», — добавил мэр.

В гимназии № 1 для сдачи экзаменов организовано 15 аудиторий. В день тест сможет написать максимум 131 человек. Здесь будут проходить шесть экзаменов: по русскому языку, математике, обществознанию и трём иностранным языкам.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году школьники не смогут пересдать ЕГЭ.