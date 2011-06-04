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Владельца сети магазинов “Холидей” признали банкротом

сегодня 15:10

Фото pixabay.com, wikipedia.org, forbes.ru

Владелец торговой сети в Новосибирске попал под банкротство из-за долгов своей компании; защита бизнесмена хочет заключить мировое соглашение.

В Новосибирске владелец торговой сети “Холидей” Николай Скороходов признан банкротом. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ирина Гребнева, представляющая интересы бизнесмена в суде.

В отношении Скороходова начата процедура реализации имущества до 23 декабря 2020 год. По словам правозащитницы, они не намерены оспаривать решение и хотят заключить мировое соглашение.

Общая оценка имущества владельца сети супермаркетов ещё не проводилась. Все долговые обязательства Скороходова связаны с бизнесом.

"Именно поэтому мы настаивали на реструктуризации долга. Мы считали и продолжаем считать, что значительная часть долгов должна гаситься за счет реализации имущества ГК "Холидей" и за счет выручки компании "НСК-Холди", которая сейчас работает", — заявила адвокат.

Напомним, в июне 2019 года стало известно, что владелец торговой сети “Холидей” попал под процедуру личного банкротства из-за долгов компании.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
банкротство
Холидей Классик

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