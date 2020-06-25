Врач назвала первый признак диабета

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Врач-эндокринолог назвала первый признак сахарного диабета; по статистике, один из 13 взрослых людей имеет преддиабет.

Специалист рассказала, как определить сахарный диабет. Об этом пишет газета “Известия” со ссылкой на эндокринолога, ассистента кафедры эндокринологии Первого МГМУ имени Надежду Сеченову.

По её словам, врачи определяют вероятность развития диабета второго типа с помощью незначительных изменений уровня глюкозы в крови.

Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребёнок рождён от матери с повышенным уровнем глюкозы в крови, что в 84% случаев – признаки диабета у родительницы, отметила специалист.

Факторы развития диабета – избыточная масса тела и гиподинамия. Также диабет может развиваться из-за высокого уровня холестерина в крови и постоянного повышенного давления. При этом, если человек изменит образ жизни и питание, то развитие диабета можно предотвратить, добавила Сеченова.

Напомним, 16 июня учёные из Катарского колледжа излечили сахарный диабет без приёма лекарств.