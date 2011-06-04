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Время пришло: подписан первый в истории контракт на выход туриста в космос

сегодня 20:25

Фото Pixabay

Первый турист отправится в космос через несколько лет; контракт на экспедицию уже подписан.

Подписан первый контракт на отправку туриста в открытый космос. Об этом 25 июня сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС», — сказано в сообщении.

Сообщается также, что в экспедиции будут участвовать два человека. Участник космического полёта будет находиться в сопровождении профессионального космонавта, сказано на сайте.

Напомним, в конце мая космический корабль Илона Маска состыковался с МКС.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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