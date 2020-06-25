Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

25.06.2020 09:09

Фото с сайта pixabay.com

В доме престарелых в Омске зафиксировали вспышку коронавируса; заболели около 20 человек.

В Нежинском геронтологическом центре в Омской области выявили очаг распространения коронавируса. Заболели около 20 человек.

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.

Ещё 17 июня там были госпитализированы девять пациентов с подозрением на опасную инфекцию, 19 июня врачи забрали ещё четырёх, которые были в тяжёлом состоянии, а 20 июня выявили ещё шесть человек с положительными результатами тестов на COVID-19. В учреждении проживают 266 человек.

Как написала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, в регионе уже нет резерва коек, оборудованных всем необходимым, поэтому пенсионеров оставляют в геронтологическом центре, где отсутствуют системы, обеспечивающие кислородной поддержкой заболевших.

Напомним, в Кемеровской области возбудили два уголовных дела после заражения коронавирусом пациентов в домах престарелых.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

10

Теги

Омская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221712
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117712
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109639
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104192
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100965
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97390
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95694
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата