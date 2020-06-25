Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

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В доме престарелых в Омске зафиксировали вспышку коронавируса; заболели около 20 человек.

В Нежинском геронтологическом центре в Омской области выявили очаг распространения коронавируса. Заболели около 20 человек.

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.

Ещё 17 июня там были госпитализированы девять пациентов с подозрением на опасную инфекцию, 19 июня врачи забрали ещё четырёх, которые были в тяжёлом состоянии, а 20 июня выявили ещё шесть человек с положительными результатами тестов на COVID-19. В учреждении проживают 266 человек.

Как написала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, в регионе уже нет резерва коек, оборудованных всем необходимым, поэтому пенсионеров оставляют в геронтологическом центре, где отсутствуют системы, обеспечивающие кислородной поддержкой заболевших.

Напомним, в Кемеровской области возбудили два уголовных дела после заражения коронавирусом пациентов в домах престарелых.