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Вторая выплата 10000 на детей с 3 до 16 лет: условия и сроки перечисления пособия

сегодня 10:18

Фото Pixabay.com

Владимир Путин подписал указ о новой мере поддержки семей с детьми; единовременную выплату 10 000 рублей на ребёнка с 3 до 16 лет ещё раз выплатят в июле.

Право на выплату 10000 рублей имеют семьи с детьми до 16 лет, а именно рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 год.

Семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, с 1 июня могли единовременно получить по 10000 рублей (на каждого ребенка).

Заявление и все необходимые сведения можно было подать через Госуслуги, либо непосредственно в ПФР, по предварительной записи.

Срок подачи заявления на первые 10000 рублей — до 30 сентября 2020 года.

Семьи, которые уже воспользовались своим правом и получили в июне единовременное пособие, автоматически получал еще по 10000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Повторно подавать заявление не нужно.

Если ранее заявление не подавалось, подать его можно теми же способами. Семья в этом случае получит сразу 20000 рублей — за июнь и июль.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал главное из обращения Путина к нации 23 июня.

Автор:
Олеся Сметанникова

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пособия

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