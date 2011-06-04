Выплата 10000 на ребёнка: кода придут деньги

Фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин заявил о новой мере поддержки семей с детьми в период коронавируса; единовременную выплату 10 000 рублей на детей до 16 лет перечислят ещё раз, причём эта мера поддержки коснётся детей, которые родились до 30 июня 2020 года.

Новое детское пособие в размере 10 000 на каждого ребёнка можно будет получить уже с 1 июля. Такая выплата станет уже по счёту. Транши по ранее объявленной мере поддержки начали перечислять с 1 июня этого года.

Право на новую выплату имеют все семьи с детьми, рождёнными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Она будет назначаться в дополнение к ежемесячной выплате до 3 лет и единовременной с 3 до 16 лет.

Как оформить выплату 10 000 рублей на ребенка до 16 лет?

Если вы уже оформляли выплату на детей до 3 лет или с 3 до 16 лет, больше ничего делать не нужно. Она будет назначаться на основании ранее поданных заявлений. Подавать ещё одно заявление не потребуется.

Отметим, что отдельной услуги на портале Госуслуг для неё не предусмотрено. Выплату назначат автоматически и перечислят тому же заявителю и по тем же банковским реквизитам. В ПФР уже есть для этого вся информация.

Если ранее вы не обращались за выплатами, хотя они вам положены с учетом возраста ребёнка, необходимо подать заявление в обычном порядке:

Выплату можно до 1 октября 2020 года дистанционно через портал Госуслуг или через отделение ПФР.

На портале Госуслуг работает сервис https://posobie16.gosuslugi.ru, с помощью которого можно оформить это пособие.

Для заполнения заявления будут нужны следующие документы:

• Паспорт родителя;

• Свидетельство о рождении ребёнка;

• СНИЛС ребёнка.

Также нужно будет указать реквизиты банковской карты заявителя, на которую перечислят пособие. Никаких справок о доходах не требуется.

Напомним, указ о новой выплате на детей до 16 лет Владимир Путин подписал 23 июня.