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Выплата 10000 рублей в июле: кому начислят путинское пособие

сегодня 19:48

Фото с сайта pixabay.com

23 июня президент России объявил о новых мерах поддержки семей с детьми; в тот же день Путин подписал указ о выплатах в 10 тысяч рублей.

С 1 июля Пенсионный фонд России начнет производить единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Её размер составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. О новом пособии заявил глава государства в с обращении к гражданам.

Следует отметить, что новая выплата будет дополнением к ежемесячному пособию в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня соответственно перечисляются семьям по указу Владимира Путина от 7 апреля 2020 года.

10000 может получить семья, у которой ребенок родится до конца июня 2020 года. Один из родителей вправе обратиться за получением дополнительного пособия до 3 лет: новорожденному положено 5000 рублей. за июнь. На основании этого заявления семье переведут ещё 10000 рублей.

За новой выплатой не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд автоматически оформит и перечислит деньги на основе решений о предоставлении ранее назначенных пособий в размере 5 и 10 тысяч рублей.

Добавим, что на детей от 16 до 18 лет «антикризисные» выплаты 10000 рублей по указу Владимира Путина не распространяются, однако некоторые субъекты РФ оказывают материальную поддержку подросткам этой возрастной категории из регионального бюджета. Например, такая выплата есть в Республике Крым. Заявления на её получение будут принимать до 1 октября 2020 года.

Напомним, 23 июня глава Новосибирского отделения Пенсионного фонда объяснил причины отказа в выплатах.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

выплаты
Владимир Путин
детские пособия

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