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Выставка «Дороги Победы» открылась на железнодорожных вокзалах в Новосибирске, Омске и Новокузнецке

сегодня 18:23

Фото предоставлено службой корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Масштабная выставка «Дороги Победы» работает на вокзалах Новосибирск, Омска и Новокузнецка; посетителей экспозиции просят соблюдать масочный режим.

На трёх вокзалах Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске, Омске и Новокузнецке открылись масштабные экспозиции «Дороги Победы», посвящённые участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

На выставках представлены уникальные архивные материалы и плакаты, рассказывающие о неоценимом значении и роли железнодорожного транспорта в 1941 – 1945 годах.

Эти экспозиции являются частью большого интерактивного проекта «Дороги Победы», подготовленного холдингом РЖД к 75-летию Победы. Проект призван раскрыть сложность и многогранность трудового и ратного подвига железнодорожников – от медсестер в санитарном поезде до наркомов путей сообщения.

Выставку могут посетить все желающие, она будет работать до конца года. В настоящее время все посетители экспозиции обязательно соблюдают масочный режим, социальную дистанцию.

Кроме того, на всех вокзалах приняты все меры безопасности в период непростой эпидемиологической ситуации. Не менее 5 раз в сутки здесь осуществляется влажная уборка, а в санузлах – каждый час. На вокзалах каждые 2 часа проводится дезинфекция дверных ручек, перил, турникетного и кассового оборудования.

Напомним, воспитанники Новосибирской детской железной дороги завершили курс обучения.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
выставка
РЖД

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