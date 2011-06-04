Закатали в асфальт: подросток погиб под дорожным катком в Иркутской области

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В Иркутской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка; он погиб под дорожным катком в свой первый рабочий день.

Следователи СК по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка в Тулуне.

Трагический случай произошел 23 июня. Известно, что молодой человек работал в составе бригады на укладке асфальта в районе дома № 17 в микрорайоне Угольщиков. Об этом сообщает «Иркутск сегодня».

В какой-то момент юноша упал на спину и попал под дорожный каток. Мальчик погиб на месте происшествия.

СК уже сообщил, что бригада работала неофициально. У подростка был первый рабочий день.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в Новосибирске подростки едва не утонули из-за сдувшегося матраса.