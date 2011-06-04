Более 100 км пути отремонтировано в Новосибирском регионе ЗСЖД с начала года
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С начала путеремонтной кампании, стартовавшей в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в апреле 2020 года, отремонтирован уже 101 км пути, уложено 17,7 км бесстыкового пути; заменён 31 стрелочный перевод.
Ремонт со сплошной заменой рельсов выполнен на участках Убинская – Каргат, Кокошино – Чулымская, Дупленская – Коченёво, Кожурла, Барабинск – Труновское, Озеро Карачинское – Тебисская, Чебула – Болотная, Болотная – Юрга.
В настоящее время работы ведутся на перегоне Жеребцово – Сокур, где задействовано свыше 20 единиц специализированной техники.
Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок.
В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации приняты все меры для обеспечения личной безопасности работников, задействованных в путевой кампании. Коллективы железнодорожных предприятий укомплектованы запасом медицинских масок, дезинфицирующих средств для обработки рабочего и бытового пространства, приобретены дистанционные термометры и лампы для кварцевания. Персонал прошёл необходимый инструктаж о мерах профилактики коронавирусной инфекции и о действиях при обнаружении данных симптомов.
Напомним, перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 10 % в январе – мае.
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