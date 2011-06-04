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Бурков назвал дату открытия фитнес-центров в Омске

сегодня 20:49

Фото с сайта pixabay.com

Омский губернатор объявил об очередном смягчении карантинных мер в регионе; в начале следующего месяца откроются спортивные клубы.

Фитнес-клубы в Омской области откроются 6 июля. С таким заявлением в пятницу, 26 июня, выступил глава региона Александр Бурков. Об этом губернатор сообщил в ходе заседания оперативного штаба.

Также Александр Бурков заявил, что с 27 июня в Омской области по выходным и праздничным дням начнут работать торговые центры. Это касается точек общей площадью до 800 квадратных метров.

Губернатор добавил, что с 6 июля за столиками летних кафе смогут сидеть больше двух человек. При этом Бурков продлил масочный режим до 30 июля.

Напомним, 26 июня в Новосибирске разрешили работать оптовым торговым центрам.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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