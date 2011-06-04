Проект «Человек против системы»: пришло время голосовать за участников

Фото с сайта справедливыйчеловек.рф

Сегодня завершается регистрация участников проекта «Человек против системы»; от Новосибирской области на специальном сайте зарегистрировались более 200 жителей.

Более 200 жителей Новосибирской области зарегистрировались на сайте проекта «Человек против системы». Эта площадка позволяет гражданам с активной жизненной позицией, но без политического опыта попробовать себя в качестве депутатов, решающих проблемы земляков. Вступить в ряды тех, кто поборется за места в законодательных органах – Совете депутатов Новосибирска и региональном парламенте, – ещё можно успеть: регистрация в проект завершается сегодня, 26 июня. Об этом Сиб.фм сообщили организаторы.

Там также уточнили, что для тех, кто планирует вести общественную деятельность при поддержке проекта, приём заявок продлён до конца августа.

Как рассказали Сиб.фм администраторы проекта, сейчас стартует голосование за уже зарегистрированных участников – на специальном сайте справедливыйчеловек.рф размещены анкеты 81 человека. Все они полностью или частично справились с предложенными заданиями – записали ролики о проблемах территории и рассказали о себе. Теперь любой посетитель сайта может отдать свой голос за понравившегося участника можно на его личной странице.

Среди участников – гражданские активисты, юристы, предприниматели, люди, которые трудятся на частных и государственных предприятиях.

Практически у каждого есть опыт общественной работы или противостояния системе.

Как рассказал один из участников проекта, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко, проект «Человек против системы» позволил простым людям с активной жизненной позицией заявить о себе, быть услышанными.

«Участники проекта рассказывают о проблемах своей территории, снимают короткие ролики. Вся информация размещается на сайте, а также в соцсетях проекта. У финалистов есть возможность стать кандидатами в депутаты. А значит, что

"Человек против системы" – это ещё и социальный лифт в действии. Это возможность простым людям попасть в политику без бюрократических проволочек», – отметил он.

Фамилии финалистов проекта будут объявлены на партийной конференции «Справедливой России», на которой состоится выдвижение кандидатов в депутаты. Отметим, что партия планирует выдвигать кандидатов на всех округах в Новосибирской области.

По словам организаторов проекта, информацию о проблемах региона можно передавать на сайт справедливыйчеловек.рф и после 26 июня.

«Предложения по их решению войдут в предвыборную программу партии "Справедливая Россия"», – заверили там.

Напомним, проект, совместивший кадровый конкурс для будущих кандидатов со сбором проблем жителей «Человек против системы» стартовал в Новосибирске в конце мая. Его представили лидер партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области Анатолий Кубанов и депутат Заксобрания региона Александр Аксененко. В начале июня участникам проекта стал Александр Тепляков, генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации», который, как ожидается, наряду с Кубановым и Аксененко войдёт в региональный список партии на выборах в Заксобрание.