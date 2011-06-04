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Дачные автобусы: летнее расписание в Новосибирской области

сегодня 18:49

Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня, 26 июня, дачные автобусные маршруты начинают перевозить пассажиров по полноценному ежедневному летнему расписанию; они будут ходить и в будни, и в выходные.

В Новосибирской области все дачные маршруты с 26 июня перешли на летний режим работы.

Проверка специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области показала, что в регионе достаточно подвижного состава для соблюдения пассажирами режима социальной дистанции.

Полное расписание движения дачных маршрутов на территории Новосибирской области можно увидеть здесь.

Напомним, Сиб.фм рассказал, как добраться на пароме на левый берег Новосибирского водохранилища.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

общественный транспорт
Новосибирск
дачные участки

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