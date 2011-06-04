Дачные автобусы: летнее расписание в Новосибирской области

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С сегодняшнего дня, 26 июня, дачные автобусные маршруты начинают перевозить пассажиров по полноценному ежедневному летнему расписанию; они будут ходить и в будни, и в выходные.

В Новосибирской области все дачные маршруты с 26 июня перешли на летний режим работы.

Проверка специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области показала, что в регионе достаточно подвижного состава для соблюдения пассажирами режима социальной дистанции.

Полное расписание движения дачных маршрутов на территории Новосибирской области можно увидеть здесь.

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