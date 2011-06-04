«Динамо» – ЦСКА: «Матч ТВ» проведёт трансляцию давнего футбольного противостояния

Фото телеканала «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» будет транслировать матч футбольных команд «Динамо» – ЦСКА; это давнее противостояние двух московских клубов.

Телеканал «Матч ТВ» проведёт трансляцию московского дерби. Игра между «Динамо и ЦСКА состоится 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, «Динамо» – 7-е. Соперников разделяет шесть очков, но у динамовцев есть ещё игра в запасе.

Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский будут комментировать игру с ВТБ Арены.

До, после и в перерыве футбольного матча запланированы традиционные включения студии. Её ведущим выступит Сергей Кривохарченко, а экспертом – Роман Широков. Пользователи приложения «Матч!» могут задать свои вопросы эксперту и делиться своим мнением с помощью встроенного чата. Самые яркие реплики покажут в эфире.

На сайтах matchtv.ru и matchpremier.ru в дополнительном окне плеера трибуны стадиона будут заполнены виртуальными зрителями.

Стоит отметить, что в период с 26 по 28 июня состоятся матчи очередного тура чемпионата России по футболу. «МАТЧ премьер» покажет две игры эксклюзивно, остальные будут представлены в федеральном эфире на «Матч ТВ».

Центральному матчу тура будет посвящён специальный репортаж от лица корреспондентов «Матч ТВ». Его покажут в воскресенье в 19:25.

Напомним, 9 июня «Матч ТВ» начал транслировать матчи чемпионата Испании по футболу.