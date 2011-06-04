Дым над городом: в центре Новосибирска спасатели потушили пожар в частном доме

Фото службы “АСТ-54», пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В Центральном районе Новосибирска загорелся частный дом; по дороге к месту пожара спасатели попали в ДТП.

Сегодня, 26 июня, в центре Новосибирска загорелся частный дом на двух хозяев. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошёл на улице Писарева. Один из владельцев самостоятельно эвакуировался, но ему стало плохо. По информации службы, очевидцы вызвали скорую помощь мужчине.

«Была угроза распространения огня на соседние постройки, но прибывшие пожарные быстро ликвидировали угрозу. При этом один из пожарных автомобилей, спешивших на вызов, попал в ДТП на перекрёстке улиц Писарева и Красного проспекта. Спецавтомобиль столкнулся с Nissan Leaf и внедорожником Toyota Land Cruiser 200», – сообщила служба эвакуации со слов подписчиков.

Напомним, 22 июня МЧС назвали причину пожара на Центральном рынке в Новосибирске.