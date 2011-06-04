Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Дым над городом: в центре Новосибирска спасатели потушили пожар в частном доме

сегодня 12:07

Фото службы “АСТ-54», пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В Центральном районе Новосибирска загорелся частный дом; по дороге к месту пожара спасатели попали в ДТП.

Сегодня, 26 июня, в центре Новосибирска загорелся частный дом на двух хозяев. Об этом сообщила служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошёл на улице Писарева. Один из владельцев самостоятельно эвакуировался, но ему стало плохо. По информации службы, очевидцы вызвали скорую помощь мужчине.

«Была угроза распространения огня на соседние постройки, но прибывшие пожарные быстро ликвидировали угрозу. При этом один из пожарных автомобилей, спешивших на вызов, попал в ДТП на перекрёстке улиц Писарева и Красного проспекта. Спецавтомобиль столкнулся с Nissan Leaf и внедорожником Toyota Land Cruiser 200», – сообщила служба эвакуации со слов подписчиков.

Напомним, 22 июня МЧС назвали причину пожара на Центральном рынке в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
МЧС, спасатели

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221648
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117650
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109587
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104144
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100907
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97342
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95634
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата