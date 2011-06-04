Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Едем на Алтай: погода на ближайшие выходные

сегодня 13:37

Фото из открытых источников

Собрались отдохнуть в Горном Алтае – прогноз погоды вам в помощь; жара и грозы.

Любимое место отдыха сибиряков – Республика Алтай, в ближайшие выходные порадует погодой.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в субботу, 27 июня, в Республике Алтай ожидается сухая и жаркая погода. Воздух прогреется до отметки +31 градус Цельсия. Весь день будет светить солнце.

В воскресенье, 28 июня, будет облачно. Возможны грозы. При этом дождей синоптики не прогнозируют.

Воздух прогреется до 27 градусов выше нулевой отметки.

Напомним, в Новосибирске на воскресенье, 28 июня, пообещали похолодание.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

погода
Республика Алтай

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221654
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117656
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109592
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104150
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100913
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97347
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95640
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата