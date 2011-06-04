Едем на Алтай: погода на ближайшие выходные

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Собрались отдохнуть в Горном Алтае – прогноз погоды вам в помощь; жара и грозы.

Любимое место отдыха сибиряков – Республика Алтай, в ближайшие выходные порадует погодой.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в субботу, 27 июня, в Республике Алтай ожидается сухая и жаркая погода. Воздух прогреется до отметки +31 градус Цельсия. Весь день будет светить солнце.

В воскресенье, 28 июня, будет облачно. Возможны грозы. При этом дождей синоптики не прогнозируют.

Воздух прогреется до 27 градусов выше нулевой отметки.

Напомним, в Новосибирске на воскресенье, 28 июня, пообещали похолодание.