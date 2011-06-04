Едем на Алтай: погода на ближайшие выходные
Фото из открытых источников
Собрались отдохнуть в Горном Алтае – прогноз погоды вам в помощь; жара и грозы.
Любимое место отдыха сибиряков – Республика Алтай, в ближайшие выходные порадует погодой.
По данным сервиса Gismeteo.ru, в субботу, 27 июня, в Республике Алтай ожидается сухая и жаркая погода. Воздух прогреется до отметки +31 градус Цельсия. Весь день будет светить солнце.
В воскресенье, 28 июня, будет облачно. Возможны грозы. При этом дождей синоптики не прогнозируют.
Воздух прогреется до 27 градусов выше нулевой отметки.
Напомним, в Новосибирске на воскресенье, 28 июня, пообещали похолодание.
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