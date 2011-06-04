Ещё один пациент больной умер от коронавируса в Новосибирске
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Как сообщили в оперативном штабе, умер ещё один пациент с коронавирусом; общее число летальных исходов составляет 83 человека.
В Новосибирске на утро 26 июня стало известно ещё об одном случае смерти от коронавируса.
«Скончался ещё один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека», — сообщили в оперштабе.
Общее число летальных исходов с начала пандемии в Новосибирской области достигло 83 человек.
В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.
Напомним, на 26 июня в Новосибирской области выявили 5566 случаев коронавируса.
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