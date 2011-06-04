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Ещё один пациент больной умер от коронавируса в Новосибирске

сегодня 11:38

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как сообщили в оперативном штабе, умер ещё один пациент с коронавирусом; общее число летальных исходов составляет 83 человека.

В Новосибирске на утро 26 июня стало известно ещё об одном случае смерти от коронавируса.

«Скончался ещё один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека», — сообщили в оперштабе.

Общее число летальных исходов с начала пандемии в Новосибирской области достигло 83 человек.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Напомним, на 26 июня в Новосибирской области выявили 5566 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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