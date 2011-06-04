Ещё один препарат для лечения коронавируса одобрили в российском минздраве

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Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»; это второе лекарство, одобренное ведомством.

Минздрав России одобрил применение препарата «Арепливир» для борьбы с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У «Арепливира» то же действующее вещество (фавипиравир), что и у первого лекарства, одобренного Минздравом — "Авифавира".

«Фавипиравир» использовался в Японии с 2014 года для лечения тяжелых форм гриппа. По сути, российские разработчики смогли восстановить формулу лекарства и сделать аналог.

Напомним, российская вакцина от коронавируса обещает иммунитет на два года.