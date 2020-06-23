Где лучше покупать контактные линзы?

Фото: дискаунтер i-Linz.ru

Оптика, интернет-магазин или медицинский кабинет? Где бы вы не покупали, выбирая подешевле не забывайте о здоровье своих глаз!

Сегодня существует несколько вариантов, где покупать контактные линзы и средства по уходу за ними? И как это часто бывает – нет «лучшего» места. В этой статье мы раскроем некоторые секреты и поможем сэкономить Ваше время и деньги.

Вот с чего начать:

• Во-первых, отбросьте возможные предубеждения о том, где дешевле, и будьте готовы проанализировать разные офлайн и онлайн источники.

• Во-вторых, вспомните, что у любого товара помимо цены есть ценность. Это особенно важно при покупке контактных линз, в стоимости которых участвует сочетание продуктов и профессиональных услуг.

• Общая стоимость или в нашем случае ценность зависит от ряда факторов (в произвольном порядке):

Наличие на складе. Лучшая цена не сильно обрадует, если нужно ждать больше недели, а линзы вам нужны сегодня. Исключением, пожалуй, являются астигматические и мультифокальные контактные линзы, о которых приходится заботиться заранее, но пользователи таких линз обычно знают об этом.

Клиентский сервис. Рынок большой, если вы столкнулись с грубостью или непрофессионализмом – идите к тому, кто ценит свой бизнес и любит своих клиентов. Ведь некомпетентность в данной области может аукнуться вашему здоровью.

Удобство. Мы живем в ускоренном темпе и даже полчаса не хочется терять на то, чтобы «заехать по пути». При выборе учитывайте ценность вашего времени и не забывайте, что давно уже придумана доставка товара.

Акции и скидки. Иногда вам могут предложить интересную цену во время простой проверки зрения. В интернет-магазине не забывайте заглянуть в соответствующие разделы. Очень много акций и розыгрышей можно найти на страничках социальных сетей продавца.

Цена. Стоимость может меняться в зависимости от объема заказа или наличия определенных промо-товаров сегодня. Не правильно просто сравнивать цену за коробку, сделайте пару арифметических действий и посчитайте стоимость в день. Также поинтересуйтесь про наличие больших по количеству линз упаковок. Не стесняйтесь спросить у продавца о том, как вы еще можете сэкономить? Квалифицированный консультант не боится таких вопросов и с удовольствием ответит.

Забота о здоровье. Если вы первый раз покупаете контактные линзы или решили поменять свои линзы на другие, то имейте в виду, что это можно делать только после подбора и примерки пробных линз в офтальмологическом центре. Иначе вы рискуете как минимум «выбросить деньги на ветер». А то и получить дискомфорт при ношении, который может перетечь в различные осложнения. Не стоит рисковать за свой счет.

Если вы уже носите контактные линзы, лучше совершать покупку имея рецепт от вашего врача или коробочки от прошлого заказа. Это позволит избежать вопросов с заменого товара в будущем в случае ошибки, так как контактные линзы попадают в список товаров, не подлежащих возврату и обмену. Хотя многие клиенто-ориентированные компании идут на встречу и в этом вопросе.

Кроме того, вы должны знать, что бывают сложные дефекты зрения – например, если у вас кератоконус или астигматизм высокой степени. Зачастую, в таких случаях заказать для вас контактные линзы может только ваш лечащий врач-офтальмолог.

Независимо от того, где вы покупаете линзы, не забывайте о регулярном осмотре у врача-офтальмолога.

Текст подготовлен специалистами дискаунтера контактных линз i-Linz.ru. Интернет магазин i-Linz.ru основан в 2009 г. на базе Сибирского Центра Профилактики и Лечения Близорукости «Глазка». Здесь можно не только купить контактные линзы, но и задать любые вопросы врачу-офтальмологу.

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