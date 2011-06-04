Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Губернатор посетил Новосибирский зоопарк: посетителей это не заставило надеть маски и соблюдать дистанцию

сегодня 22:23

Фото Густаво Зырянова/sib.fm

Губернатор Андрей Травников приехал в Новосибирский зоопарк; охранники призывают посетителей надеть маски, но люди игнорируют меры безопасности.

Губернатор Андрей Травников приехал в Новосибирский зоопарк, чтобы обсудить вопросы развития и финансирования муниципального предприятия. Параллельно с этим, возникли сложности с первыми посетителями, которые не слушали призывы охраны соблюдать меры санитарной безопасности.

Пока глава области обсуждал проблемы зоопарка с руководством предприятия, жители города пошли навещать животных в вольерах и совсем забыли о мерах предосторожности в период коронавируса.

Посетители не реагируют на замечания охранников, тем самым осложняя первые дни работы зоопарка, у которого и без того был сложный период.

Стоит отметить, что ежедневное финансирование зоопарка обеспечивается за счет посетителей. Из-за трёх месяцев простоя зоопарк был лишен существенной части доходов и стоял вопрос о том как прокормить животных и оплатить коммунальные платежи. Период пандемии удалось пройти в закрытом режиме только благодаря поддержке городского и областного бюджетов. Ни одно животное не пострадало из-за экономических трудностей.

Зоопарк планируется развивать. В числе рассматриваемых проектов сейчас: павильон для малых панд, вольеры для енотов и носух, павильон для карликовых бегемотов и медоедов, и строительство павильона для африканских животных.

Сейчас на территории зоопарка соблюдаются все нормы безопасности, которые были предписаны санитарными надзорными службами.

Напомним, 26 июня в Новосибирском зоопарке отмечают день рождения льва.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

Новосибирский зоопарк
Андрей Травников

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221679
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117680
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109613
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104169
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100936
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97364
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95663
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата