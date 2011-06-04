Губернатор посетил Новосибирский зоопарк: посетителей это не заставило надеть маски и соблюдать дистанцию

Фото Густаво Зырянова/sib.fm

Губернатор Андрей Травников приехал в Новосибирский зоопарк; охранники призывают посетителей надеть маски, но люди игнорируют меры безопасности.

Губернатор Андрей Травников приехал в Новосибирский зоопарк, чтобы обсудить вопросы развития и финансирования муниципального предприятия. Параллельно с этим, возникли сложности с первыми посетителями, которые не слушали призывы охраны соблюдать меры санитарной безопасности.

Пока глава области обсуждал проблемы зоопарка с руководством предприятия, жители города пошли навещать животных в вольерах и совсем забыли о мерах предосторожности в период коронавируса.

Посетители не реагируют на замечания охранников, тем самым осложняя первые дни работы зоопарка, у которого и без того был сложный период.

Стоит отметить, что ежедневное финансирование зоопарка обеспечивается за счет посетителей. Из-за трёх месяцев простоя зоопарк был лишен существенной части доходов и стоял вопрос о том как прокормить животных и оплатить коммунальные платежи. Период пандемии удалось пройти в закрытом режиме только благодаря поддержке городского и областного бюджетов. Ни одно животное не пострадало из-за экономических трудностей.

Зоопарк планируется развивать. В числе рассматриваемых проектов сейчас: павильон для малых панд, вольеры для енотов и носух, павильон для карликовых бегемотов и медоедов, и строительство павильона для африканских животных.

Сейчас на территории зоопарка соблюдаются все нормы безопасности, которые были предписаны санитарными надзорными службами.

Напомним, 26 июня в Новосибирском зоопарке отмечают день рождения льва.