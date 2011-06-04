Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Инвалид по зрению из Новосибирска хочет засудить интернет магазин: на нём нет версии для слабовидящих

вчера 23:34

Фото Pixabay

Житель Новосибирска не смог купить товар в интернет-магазине из-за отсутствия версии для слабовидящих; инвалид подал в суд на сайт.

Новосибирец, имеющий инвалидность по зрению, подал в суд на интернет магазин. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. Иск зарегистрировали накануне, 25 июня.

Как добавили в суде, мужчина однажды решил заказать товар через интернет магазин. Он попытался выбрать необходимые вещи, однако не смог. Проблема была в том, что функционал сайта не предполагал режима для слабовидящих.

Отсутствие специальных функций для инвалидов нарушает их права, сообщает суд. Мужчина будет требовать компенсации морального вреда, полученного из-за проблем с сайтом. Сумма на сайте суда не указана.

Напомним, накануне депутат новосибирского Заксобрания проиграл суд к нескольким СМИ из-за публикации видео с его участием.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221684
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117684
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109617
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104171
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100940
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97368
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95668
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата