Инвалид по зрению из Новосибирска хочет засудить интернет магазин: на нём нет версии для слабовидящих

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Житель Новосибирска не смог купить товар в интернет-магазине из-за отсутствия версии для слабовидящих; инвалид подал в суд на сайт.

Новосибирец, имеющий инвалидность по зрению, подал в суд на интернет магазин. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда. Иск зарегистрировали накануне, 25 июня.

Как добавили в суде, мужчина однажды решил заказать товар через интернет магазин. Он попытался выбрать необходимые вещи, однако не смог. Проблема была в том, что функционал сайта не предполагал режима для слабовидящих.

Отсутствие специальных функций для инвалидов нарушает их права, сообщает суд. Мужчина будет требовать компенсации морального вреда, полученного из-за проблем с сайтом. Сумма на сайте суда не указана.

Напомним, накануне депутат новосибирского Заксобрания проиграл суд к нескольким СМИ из-за публикации видео с его участием.