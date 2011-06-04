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Ищут почти неделю: в Новосибирске пропала худенькая девушка в очках

сегодня 07:22

Фото ПСО "Маяк"

Полиция и поисковики уже неделю ищут в Новосибирске пропавшую девушку; из дома она ушла 20 июня.

В Новосибирске продолжаются поиски Натальи Мяготиной, которая 20 июня 2020 года вышла из дома и пропала.

Девушка 1988 года рождения, по некоторым сведениям, собиралась в гости к друзьям.

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, длиной до плеч, глаза карие.

Особые приметы: носит очки.

Была одета: светло-бежевый длинный плащ, синяя с капюшоном толстовка, водолазка в разноцветную полоску, светло-синие джинсы, темные кеды .

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.

Напомним, сбежавшую алтайскую школьницу с гавайской гитарой нашли в Екатеринбурге.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

поиски пропавших
Поисковый отряд Маяк
Новосибирск

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