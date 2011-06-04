Ищут почти неделю: в Новосибирске пропала худенькая девушка в очках
Фото ПСО "Маяк"
Полиция и поисковики уже неделю ищут в Новосибирске пропавшую девушку; из дома она ушла 20 июня.
В Новосибирске продолжаются поиски Натальи Мяготиной, которая 20 июня 2020 года вышла из дома и пропала.
Девушка 1988 года рождения, по некоторым сведениям, собиралась в гости к друзьям.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, длиной до плеч, глаза карие.
Особые приметы: носит очки.
Была одета: светло-бежевый длинный плащ, синяя с капюшоном толстовка, водолазка в разноцветную полоску, светло-синие джинсы, темные кеды .
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО "Маяк" 8-951-393-0911.
Напомним, сбежавшую алтайскую школьницу с гавайской гитарой нашли в Екатеринбурге.
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