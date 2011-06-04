Клип блогера Давы «Чёрный бумер» набрал более 2 млн просмотров

Скриншоты клипа «Чёрный бумер»

Возлюбленный Ольги Бузовой продолжает заниматься музыкой; в сети появился новый клип, который Давид Манукян записал вместе с рэпером Серёгой;

Блогер и певец Дава выпустил новый клип на песню «Чёрный бумер», которая была записана на основе трека рэпера Серёги. Ролик, опубликованный на YouTube, собрал почти 2,3 миллиона просмотров.

В клипе снялись возлюбленная певца Ольга Бузова, Серега и популярные тик-токеры и видеоблогеры, например, Дима Масленников. В ролике разыгрывается комедийная криминальная история из-за спора между Давидом Манукяном и Серёгой, кто именно должен владеть крутой машиной.

Напомним, 23 июня поклонники заподозрили Ольгу Бузову в беременности.