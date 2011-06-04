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Коронавирус нашли в правительстве Новосибирской области

сегодня 16:49

Фото правительства нсо

Коронавирус подтвердился у одного из министров правительства Новосибирской области; он находится на больничном, все контактировавшие на карантине.

По информации Сиб.фм из источника в правительстве Новосибирской области, коронавирус подтвердился у министра транспорта региона Анатолия Костылевского. Все сотрудники правительства и районов области, которые контактировали с министром, ушли на карантин.

В приёмной минстроя сообщили, что Анатолий Викторович находится на больничном. Но о причине болезни там ничего неизвестно.

Обязанности министра с 25 июня исполняет Вячеслав Невежин.

Ещё 18 июня министр транспорта Костылевский рассказывал губернатору Травникову о ходе реконструкции участка автодороги Новосибирск – Ярково.

Напомним, в Новосибирской области на 26 июня выявлено 108 новых случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
Костылевский
коронавирус

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