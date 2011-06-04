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Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 27 июня - карантин в Алмате, возможное заражение президента Бразилии, высказывание Билла Гейтса о вакцинации от коронавируса

сегодня 01:30

Фото pixabay.com, wikipedia.org, kremlin.ru

Президент Бразилии заявил, что возможно переболел коронавирусом, Тунис закрыл въезд для граждан России, в бывшей столице Казахстана ввели карантин; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 27 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 9 617 475 человек, из которых 489 499 — умерли, 4 848 516 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ

ПРИРОСТ ЗА СУТКИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ

МИР

9 617 475

98 802

489 499

4 848 516

США

2 422 299

39 972

124 410

663 652

БРАЗИЛИЯ

1 228 114

39 483

54 971

679 524

РОССИЯ

620 794

6 800

8 781

384 152

Возможное заражение президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару предположил, что мог бессимптомно переболеть коронавирусом, и планирует сдать тест на антитела. По его словам, у него два раза брали анализы, но диагноз COVID-2019 не подтвердился. В марте 2020 года президент ездил в США. Более 20 членов делегации, сопровождающей его, заразились.

Болсонару делал тесты, но отрицал, что заболел. Федеральный суд Бразилии постановил, что он должен сообщать о результатах анализов, а также носить маску в общественных местах.

Мнение Гейтса о вакцинации

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что вакцина от коронавируса возможно не сможет быть барьером для распространения инфекции. В интервью телеканалу CNN Гейтс рассказал, что при создании препарата одной из целей является предотвращение заболевания человека. В этом случае нет гарантии, что препарат блокирует передачу инфекции.

Миллиардер поддержал мнение ученых, что вакцина будет готова в конце 2020 или начале 2021 года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс стоит на втором в списке спонсоров ВОЗ. В 2018-2019 годах сумма траншей фонда обеспечила почти 10% бюджета организации.

Закрытый для россиян Тунис

Власти Туниса внесли Россию в "красную" категорию стран, туристам которых запрещается въезжать в страну. Исключение составляют только возвращающиеся на родину граждане Туниса.

Власти Туниса поделили все государства на несколько категорий. Путешественники из стран “зеленой” категории не попадают ни под какие ограничения, из “оранжевой” — должны сдавать тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до въезда. Также туристы из “оранжевой” зоны могут перемещаться по Тунису только в составе групп. Для снятия ограничений они должны за свой счет сдать анализ на COVID-2019 на шестой день пребывания в стране.

Карантин в Алма-Аты

В Алма-Аты (Казахстан) ужесточили карантин на предстоящих выходных 27-28 июня. В городе не будут работать крупные магазины, рынки, общественный транспорт. Ранее такое же решение приняли 20-21 июня. Жителям можно выходить из дома только для похода в аптеку, в близлежащий магазин за продуктами или для поездки в больницу.

Решение вызвано ухудшением ситуации с коронавирусом. На выходных будут работать только точки в формате "магазинов у дома". Крытые рынки, торгово-развлекательные центры, большие супермаркеты и фитнес-центры будут закрыты. Заведениям общепита, имеющим летние веранды, разрешили продолжать работу с сохранением социального дистанцирования.

Напомним, 26 июня омский губернатор разрешил работать торговым центрам.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

туризм
коронавирус
карантин

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