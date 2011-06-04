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Коронавирус в Новосибирске – 108 новых случаев: сообщение оперативного штаба на 11:30 26 июня

сегодня 11:31

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Ещё 158 человек вылечили от коронавируса в Новосибирской области; умер ещё один пациент.

По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей. 3 216 пациентов выздоровели (+158 за сутки).

Скончался еще один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 216.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для 24 426 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 448 обращений, госпитализированы 28 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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