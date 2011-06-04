Коронавирус в Новосибирске: режим самоизоляции продлят с 1 июля
Фото правительства НСО
Губернатор Новосибирской области продлевает в регионе режим самоизоляции; он будет действовать и в июле.
В Новосибирской области губернатор Андрей Травников принял решение продлить режим самоизоляции на неопределённый срок.
«Из-за распространения коронавируса ограничительные меры останутся в силе после 30 июня. С 1 июля будет продлён режим повышенной готовности», – заявил Андрей Травников во время встречи с журналистами 25 июня.
Сроки продления режима самоизоляции пока не называют.
Напомним, на утро 26 июня в Новосибирске подтверждено 5458 случаев заражения коронавирусом.
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