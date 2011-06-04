Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 26 июня

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

В Новосибирской области заразились почти 5,5 тысячи человек, умерли ещё четверо, а режим самоизоляции будет действовать и в июле; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 102 случая коронавируса

Об этом сообщили в новосибирском оперативном штабе. По данным медиков, за всё время коронавирусом в регионе заразились 5458 человек. Среди пациентов 343 ребёнка. Выздоровели 3058 ранее заболевших.

Скончались четверо

Также в штабе сообщили ещё о четырёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 58 и 82 лет и женщины в возрасте 58 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека. В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

В Новосибирске продлят режим самоизоляции

Об этом 25 июня сообщил губернатор Андрей Травников. Речь пока не идёт об открытии ТЦ, кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, отметил Травников. По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой. Не может быть и речи о прекращении ношения масок в общественных местах и в транспорте.