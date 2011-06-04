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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 26 июня

сегодня 12:03

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и правительства НСО

В Новосибирске выросло число летальных случаев от коронавируса; теперь в регионе 83 умерших.

Ещё один умерший

В Новосибирской области смерть ещё одного человека наступила из-за заражения коронавирусом.

«Скончался ещё один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Стабильно больше 100

За сутки в Новосибирской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 5566 человек, среди которых 348 детей.

Госпитализировано почти 3000

В детскую больницу № 3 госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 216.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Режим самоизоляции продлят на неопределённое время

Губернатор Травников заявил, что после 1 июля режим самоизоляции в Новосибирской области будет продлён на неопределённое время.

Напомним, сегодня губернатор разрешил работу оптовых торговых центров в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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