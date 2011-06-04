Коронавирус в России: последние новости к 27 июня – продление ограничений в Якутии, новый очаг коронавируса в Хабаровском крае, отправка медиков в Туву

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, Михаил Докукин/Сиб.фм

В Якутии ограничительные меры продлили до 1 июля, в Хабаровском крае обнаружили новый очаг коронавируса на рыбопромысловом судне, в Туву отправили медиков для борьбы с инфекцией; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6800 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 620 794 человека, 8781 — умерли, 384 152 — выздоровели.

Продление ограничений в Якутии

Власти Якутии продлили карантинные меры до 1 июля. Коронавирус проявляется в новых районах республики. Впервые вирус подтвердился в Абыйском и Оленекском районе. В Мирнинском районе сложилась тревожная ситуация из-за заражения трех работников рудника "Интернациональный".

Новый очаг коронавируса в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на рыбопромысловом судне в Советской Гавани заразились девять членов экипажа. Всего на корабле работают 21 человек. На судне ввели карантин.

С начала пандемии в крае выявлено 3800 случаев инфицирования. В настоящее время более 2 тысяч пациентов выздоровели.

Отправка медиков в Туву

Минздрав России отправит в Туву группу медиков для борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику приедут восемь специалистов, среди которых реаниматологи и инфекционисты Национального медико-хирургического центра им. Пирогова и Сеченовского университета.

Ранее глава глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что попросит федеральные власти отправить в регион 15 врачей с опытом работы с COVID-2019. Всего в Туве заразились более 4 тысяч человек, более 2,2 тысяч поправились, 14 пациентов скончались.

Приостановка авиасообщения в Республике Алтай

В Республике Алтай авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") с 26 июня временно прекратила полеты в Кош-Агачский район. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация. Из 561 случая, зарегистрированного на территории региона, 310 приходится на Кош-Агачский район.

С 11 июня власти запретили выезд с территории района для всех независимо от регистрации. До 2 июля в Республике Алтай введен режим самоизоляции, обязательно ношение масок. Работа туристических объектов также приостановлена до этого срока.

Запуск поездов в Калининград

РЖД с 1 июля возобновят движение пассажирских поездов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее маршруты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Первый поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград — Москва тронется 1 июля. Он будет ездить через день по нечетным числам. Обратный маршрут, из Москвы, отправится 2 июля и будет курсировать через день по четным числам.

Также 1 июля стартует поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург. До 5 октября движение по маршруту будет осуществляться по средам и субботам, а после — один раз в четыре дня. До 6 октября обратный маршрут, из Санкт-Петербурга, будет ездить по четвергам и воскресеньям, а после — один раз в четыре дня.

Напомним, 26 июня ученые рассказали, что смогли уничтожить коронавирус за 25 секунд.