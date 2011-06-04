Коронавирус в России: умерли ещё 176 человек

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России выявлено 6800 новых случаев коронавируса; умерли 176 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.

Москва — 813

Московская область — 390

Ханты-Мансийский АО — 295

Санкт-Петербург — 223

Нижегородская область — 210

Иркутская область — 210

Воронежская область — 193

Свердловская область — 193

Челябинская область — 160

Ямало-Ненецкий АО — 149

Красноярский край — 149

Республика Тыва — 130

Ростовская область — 121

Архангельская область — 115

Саратовская область — 111

Волгоградская область — 110

Ульяновская область — 110

Новосибирская область — 108

Приморский край — 85

Тульская область — 80

Мурманская область — 79

Ставропольский край — 76

Алтайский край — 76

Ивановская область — 75

Хабаровский край — 75

Республика Дагестан — 73

Белгородская область — 72

Карачаево-Черкесская Республика — 72

Брянская область — 71

Пензенская область — 71

Курская область — 70

Кабардино-Балкарская Республика — 65

Томская область — 63

Тюменская область — 61

Омская область — 61

Забайкальский край — 61

Краснодарский край — 60

Оренбургская область — 60

Самарская область — 60

Республика Коми — 58

Чувашская Республика — 58

Пермский край — 58

Тверская область — 55

Владимирская область — 51

Ленинградская область — 50

Республика Башкортостан — 50

Кировская область — 50

Республика Саха (Якутия) — 50

Республика Мордовия — 48

Калужская область — 46

Тамбовская область — 45

Новгородская область — 45

Республика Бурятия — 44

Амурская область — 44

Рязанская область — 43

Смоленская область — 43

Ярославская область — 43

Липецкая область — 40

Орловская область — 40

Астраханская область — 40

Республика Татарстан — 40

Республика Хакасия — 39

Камчатский край — 39

Сахалинская область — 39

Псковская область — 37

Кемеровская область — 34

Республика Адыгея — 30

Республика Ингушетия — 30

Республика Марий Эл — 30

Костромская область — 28

Республика Северная Осетия — 27

Республика Карелия — 24

Удмуртская Республика — 20

Калининградская область — 19

Курганская область — 19

Вологодская область — 18

Республика Калмыкия — 18

Магаданская область — 12

Республика Алтай — 11

Чеченская Республика — 10

Республика Крым — 7

Еврейская АО — 5

Севастополь — 5

Ненецкий АО — 1

Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.