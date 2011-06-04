Коронавирус в России: умерли ещё 176 человек
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
В России выявлено 6800 новых случаев коронавируса; умерли 176 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.
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Еврейская АО — 5
Севастополь — 5
Ненецкий АО — 1
Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.
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