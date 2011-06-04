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Коронавирус в России: умерли ещё 176 человек

сегодня 14:53

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России выявлено 6800 новых случаев коронавируса; умерли 176 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.

🔸Москва — 813

🔸Московская область — 390

🔸Ханты-Мансийский АО — 295

🔸Санкт-Петербург — 223

🔸Нижегородская область — 210

🔸Иркутская область — 210

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🔸Челябинская область — 160

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🔸Хабаровский край — 75

🔸Республика Дагестан — 73

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🔸Астраханская область — 40

🔸Республика Татарстан — 40

🔸Республика Хакасия — 39

🔸Камчатский край — 39

🔸Сахалинская область — 39

🔸Псковская область — 37

🔸Кемеровская область — 34

🔸Республика Адыгея — 30

🔸Республика Ингушетия — 30

🔸Республика Марий Эл — 30

🔸Костромская область — 28

🔸Республика Северная Осетия — 27

🔸Республика Карелия — 24

🔸Удмуртская Республика — 20

🔸Калининградская область — 19

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🔸Вологодская область — 18

🔸Республика Калмыкия — 18

🔸Магаданская область — 12

🔸Республика Алтай — 11

🔸Чеченская Республика — 10

🔸Республика Крым — 7

🔸Еврейская АО — 5

🔸Севастополь — 5

🔸Ненецкий АО — 1

🔸Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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