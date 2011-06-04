Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Кремль анонсировал новое обращение Путина

сегодня 12:28

Фото из открытых источников

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин обратится к нации; предположительно это состоится 29 июня.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Как сообщает издание, в своём обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок и дать свою интерпретацию им.

Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства – сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК.

Также ожидается, что в своём обращении глава государства призовёт тех, кто ещё не высказал своё мнение о предложенных поправках в Конституцию, сделать это.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Путин Владимир
Конституция
обращение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221648
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117650
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109587
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104144
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100907
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97342
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95634
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата