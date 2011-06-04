Кремль анонсировал новое обращение Путина

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Как сообщили в Кремле, Владимир Путин обратится к нации; предположительно это состоится 29 июня.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Как сообщает издание, в своём обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок и дать свою интерпретацию им.

Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства – сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК.

Также ожидается, что в своём обращении глава государства призовёт тех, кто ещё не высказал своё мнение о предложенных поправках в Конституцию, сделать это.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию.