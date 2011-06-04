Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Кровавая ссора: новосибирец ударил беременную сожительницу ножом из-под картошки

сегодня 13:08

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Житель Новосибирска ударил ножом свою беременную сожительницу; адвокат злоумышленника пытался обжаловать приговор за тяжкий вред здоровью.

В Новосибирске суд оставил в силе приговор в отношении 29-летнего ранее судимого Абдурахмона Турсунова, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью своей беременной сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

«В суде установлено, что 28 июня 2017 года в ночное время Турсунов и его сожительница находились на кухне квартиры жилого дома по улице Ленинградской, 273 г. Новосибирска. Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею. Турсунов причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2-й степени, развитием постгеморрагической анемии тяжёлой степени, которая расценивается как тяжкий вред здоровью», – сообщила пресс-служба.

Потерпевшая была беременна (32-33 неделя), но из-за полученного ранения врачам пришлось прервать беременность, что также расценивается как тяжкий вред здоровью.

В 2019 году Турсунова окончательно приговорили к 9 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого подал апелляцию, в которой просил отменить приговор в связи с непричастностью своего подзащитного к совершенному преступлению. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, 26 июня в Бердске ФСБ задержала адвоката по бракоразводным делам за мошенничество.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
убийство

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221648
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117650
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109587
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104144
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100907
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97342
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95634
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата