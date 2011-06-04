Кровавая ссора: новосибирец ударил беременную сожительницу ножом из-под картошки

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Житель Новосибирска ударил ножом свою беременную сожительницу; адвокат злоумышленника пытался обжаловать приговор за тяжкий вред здоровью.

В Новосибирске суд оставил в силе приговор в отношении 29-летнего ранее судимого Абдурахмона Турсунова, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью своей беременной сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

«В суде установлено, что 28 июня 2017 года в ночное время Турсунов и его сожительница находились на кухне квартиры жилого дома по улице Ленинградской, 273 г. Новосибирска. Между гражданскими супругами произошла ссора, в ходе которой Турсунов выхватил из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им её в шею. Турсунов причинил рану на левой поверхности шеи, сопровождающую геморрагическим шоком 2-й степени, развитием постгеморрагической анемии тяжёлой степени, которая расценивается как тяжкий вред здоровью», – сообщила пресс-служба.

Потерпевшая была беременна (32-33 неделя), но из-за полученного ранения врачам пришлось прервать беременность, что также расценивается как тяжкий вред здоровью.

В 2019 году Турсунова окончательно приговорили к 9 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого подал апелляцию, в которой просил отменить приговор в связи с непричастностью своего подзащитного к совершенному преступлению. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, 26 июня в Бердске ФСБ задержала адвоката по бракоразводным делам за мошенничество.