Леска, снасти, два леща: новосибирские рыбаки поделились секретами клёва

Фото Софии Березовской / Сиб.фм

Уже 25 лет подряд во всем мире 27 июня отмечают день рыболовства. Чтобы закинуть удочку, новосибирцам не обязательно выбираться на природу – прямо через город протекает река Обь. Журналисты Сиб.фм узнали, как устроена рыбалка в черте сибирской столицы.

В Новосибирске, чтобы порыбачить, не обязательно выбираться на природу – прямо в городе течёт река Обь, и десятки удильщиков располагаются на берегу каждое утро. Туда и направимся, чтобы побеседовать с рыбаками об их интересном хобби. На месте мы оказались в 9 часов и сразу отправились на поиски любителей "подежурить" у воды.

Александр Иванович — как раз один из таких любителей. Хотя в его случае уместнее слово «профессионал»: стаж 57 лет говорит о многом.

«Я здесь с 7 часов утра сижу, неделю вот не был», — делится рыболов.

Сильно ли изменились приманки и приспособления для рыбалки за 57 лет? Александр Иванович рассказывает, что ловит всё так же на опарышей, но иногда использует пенопласт и кашу.

«От рыбы зависит, судака на живца ловят, на малька. А так лещ, язь на кашу, пшенку. Делается кормушка и два крючка. Сегодня поймал язя и одну сорожку... Клюёт!» — срывается к удочке рыбак во время рассказа.

Без труда вытащив рыбу из реки, Александр Иванович радостно описывает улов: «Красивый, больше килограмма. Семью накормить хватит, его пожарить можно, уху сварить, повялить».

По словам рыбака, на поимку этой рыбы ушло около трёх часов. Клюнула как раз, когда мы подошли. Рыболов поблагодарил за принесённую удачу.

«Это так, хобби на пенсии. Можно и угостить кого-нибудь. Не водку же пить», — подытожил мужчина.

Не будем мешать счастливому рыбаку промывать свежий улов, отправляемся дальше.

Чуть поодаль расположился еще один рыболов, а рядом с ним – мальчик, судя по всему, внук.

Подходим и завязываем разговор тихо, чтобы не распугать рыбу и не огорчить уставших рыбаков. Знакомимся.

Как признался Алексей, он первый раз за много лет выбрался порыбачить.

«С семи часов рыбачу, внука с собой взял, пусть посмотрит, поучится. Наскучило уже ему, правда, рыбы совсем нет. Поймал мелочь, сорогу...», — делится он.

И правда, мальчик на раскладном стуле совсем поник, но с уловом деда сфотографироваться согласился.

«Ловить лучше на кашу, рыба возле неё собирается. На червей, конечно, ловят, но меньше», — рассказал Алексей.

Один из рыбаков уже сматывал удочки, когда мы подошли, но на вопросы ответить согласился. Оказалось, что зовут его тоже Алексей.

«Во сколько лучше начинать рыбачить?» — спрашиваем у него

«Утром да вечером, как обычно. Чем раньше придешь, тем больше вероятность что-то поймать. Я тут с пяти утра сижу», — торопливо отвечает рыболов.

По словам Алексея, выловить на Речном можно язя, леща и чебака. Еще есть щука, но для неё нужна хорошая удочка.

«Оборудование по-разному стоит, хорошая удочка от 700 рублей, есть и за 10000. Не всегда лучшее оборудование даст больший улов. Лески можно и по 100 рублей взять. Здесь рыбалка для бедных...», — рассказал о городском рыболовстве Алексей.

Евгений, еще один рыбак-любитель признал, что клёв – дело удачи.

«Бывает такое, что весь день вообще рыба не идет, а бывает, что потихоньку в течение дня наловишь. Здесь рыбалкой не заработаешь. Так, хобби, из дома убежать, – улыбается удильщик. – За городом, конечно, лучше рыбачить, я под Томск езжу».

По словам Евгения, рыбалка – занятие не из дешёвых. Каша обходится в 200 рублей, грузило каждое по 80 рублей, ещё и крючки. Если ехать за город, добавляется за заправку.

«Я рыбу не ем практически, для души ловлю», — признался напоследок рыбак.

Сиб.фм поздравляет всех любителей рыбалки с праздником и желает отличного клёва, хорошей погоды и долгого сезона!