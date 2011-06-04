Михаил Ефремов пережил сердечный приступ на домашнем аресте
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Совершившему пьяное ДТП артисту стало плохо с сердцем; от вызова скорой Ефремов отказался.
Заслуженный артист России Михаил Ефремов пережил сердечный приступ. Артисту стало плохо накануне ночью, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
По словам адвоката, из-за плохого самочувствия Ефремов не стал просить следователей отпустить его на могилу к матери 25 июня – в годовщину ее смерти.
Пашаев отметил, что плохо с сердцем Ефремову стало накануне ночью, однако от вызова «скорой» он отказался. Адвокат не уточнил, подтвердили ли врачи факт сердечного приступа.
Адвокат также отметил, что сейчас Михаил Ефремов находится в подавленном состоянии.
Ранее Пашаев назвал размер возможной компенсации семье Захарова. По его словам, суд может назначить сумму от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.
Сам артист не пострадал. Эксперты нашли в крови Ефремова следы наркотиков — кокаина и марихуаны. Суд отправил его под домашний арест до 9 августа.
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