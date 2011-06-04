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На Байкале остановили строительство завода по розливу воды

сегодня 15:21

Фото с сайта pixabay.com

Китайская компания планировала построить завод на берегу Байкала; суд признал незаконным их право на земельные участки.

Кабанский районный суд Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО «Колодец земли» на три земельных участка на берегу Байкала. Об этом сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Владельцем фирмы является холдинговая компания из Пекина, которая планировала построить на этих участках завод по розливу воды.

По данным прокуратуры, в 2006 году правительство Бурятии предоставили эти земли в частную собственность. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метра от уреза воды озера Байкал. При этом двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность.

«Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия Юнеско. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности», – сообщила пресс-служба.

О строительстве заводов по розливу байкальской воды заговорили в начале 2019 года. Эта ситуация приобрела широкий общественный резонанс.

Напомним, 23 июня власти Иркутской области назвали дату открытия турбаз и летних кафе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Байкал
заводы

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