“На грани выживания”: рестораторы просят Травникова назвать сроки открытия летних кафе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, sibfrio.ru

В Новосибирской области заведения общепита не работают на протяжении трех месяцев; рестораторы просят власти озвучить план возобновления работы предприятий.

Федерация рестораторов и отельеров Сибири направила обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой обозначить сроки открытия летних веранд. Об этом Сиб.фм рассказал глава общественной организации Владимир Бурковский, текст документа есть в редакции.

По заявлению федерации, после 28 июня наступит 90 дней, как в в регионе не работают рестораны и кафе, и это является мировым рекордом. Отсутствие плана по возобновлению работы заведений общепита наносит еще больший ущерб, чем само закрытие.

“Из-за данной неопределённости сотрудники наших предприятий и их семьи, находящиеся на грани выживания, в том числе из-за неотменённых ипотек, не могут поехать на временные работы в соседние регионы, в которых деятельность предприятий общественного уже разрешена”, — написано в обращении федерации.

Как рассказал Сиб.фм Владимир Бурковский, еще 10-15 дней неопределенности может окончательно убить ресторанный бизнес. Многие сотрудники уже готовы улететь в другие регионы на работы. Например, в Крым, Краснодарский край или Кузбасс. Открытие летних веранд дало бы минимальную возможность заработать.

“Надо хоть как-то начинать. Сидеть без работы невозможно. Люди кушать хотят. На свежем воздухе хоть как-то можно работать. Никаких несчастий от этого не будет”, — заявил Бурковский.

По мнению главы федерации, сфера общепита лучше всего подготовлена к коронавирусу.

“У нас посуду моет машина при температуре 95 градусов, ни один микроб не выживет, все сотрудники ходят в масках и перчатках, постоянно моем полы. Закупили дистанционные градусники”, — подчеркнул Бурковский.

Также федерация направила обращение в местное управление Роспотребнадзора и надеется на тройственный разговор с данным учреждением и губернатором региона.

Представители общественной организации просят главу региона ответить им на вопрос об открытии летних площадок до 30 июня.

Напомним, 22 июня губернатор Кузбасс подписал указ об открытии всех ресторанов в регионе.