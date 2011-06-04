Нарубили на 30 миллионов: шесть жителей Новосибирской области пойдут под суд за порчу леса

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирцы объединились в преступную группу, чтобы незаконно добывать лес; злоумышленники запустили производство по обработке древесины.

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении шестерых жителей поселка Сузун, которые обвиняются в незаконной рубке леса. Ущерб от их деятельности составил почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в период с мая по октябрь 2019 года обвиняемые 1970 – 1993 годов рождения в составе организованной группы незаконно вырубали сосну на территории Сузунского лесничества для дальнейшей продажи.

«Фигуранты, имеющие опыт работы в лесозаготовительной отрасли, самостоятельно производили рубку, вывоз и переработку деревьев, используя для этого несколько легковых и грузовых автомобилей, гусеничный трактор с оборудованием для трелёвки деревьев, бензопилы. Также злоумышленники арендовали пилораму для переработки древесины», – сообщила пресс-служба.

Возглавлял группу ранее судимый мужчина 1972 года рождения, который занимался организацией незаконной деятельности, подготовкой фиктивных документов, а также получением за неё денежного расчёта.

В отношении организатора и двух фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один участник находится под домашним арестом, ещё двое – под подпиской о невыезде.

Всего правоохранительные органы установили 13 эпизодов преступной деятельности с причинением ущерба в размере свыше 29 600 000 рублей.

Напомним, 22 июня ФСБ провела обыски в управлении лесами Алтайского края.