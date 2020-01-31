Недоверие – паника – смирение: хронология отношения новосибирцев к эпидемии коронавируса

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба

В Новосибирске уже месяц выявляют одинаковое число новых заболевших за сутки – может показаться, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если это действительно так, то сейчас самое время вспомнить, как начиналась эпидемия COVID-19. Сиб.фм рассказывает об изменении отношения новосибирцев к коронавирусу.

Январь. Наступление

История коронавируса в России началась, когда очагом эпидемии ещё был Китай. Пандемия только набирала обороты, а в Сибири тогда выявили первые два случая заражения – в Тюмени и Забайкалье. У новосибирцев подобные новости вызывали лишь недоверие – многие не могли смириться с тем, что инфекция вышла за пределы Китая. В то же время известия о девочке, прилетевшей из Китая в Новосибирск, в буквальном смысле вызывало у горожан панику. Волновались сибиряки по поводу и без – пассажиров самолёта из Таиланда в январе возмутило, что они летели с больной пациенткой без маски.

Февраль. Эвакуация

Два гражданина Китая выздоровели, а эпидемия так и не началась. Россияне расслабились, а уже в феврале вновь начали возмущаться – стартовала эвакуация граждан РФ из других стран. В частности, Тюменскую область ожидал рейс с почти 150 жителями России и стран СНГ из китайского Уханя. Сиб.фм следил за событиями и общался с туристами, однако больных среди них не оказалось. Тогда же «на всякий случай» открыли обсерваторы и в Новосибирске. Местных жителей это шокировало – но ещё больше всего их разозлило сокрытие мест, где они будут располагаться. Впрочем, и в феврале в Новосибирске никто не заболел.

Март. Теперь в Новосибирске

Первый случай заражения коронавирусом в Новосибирске зарегистрировали 18 марта. Прошло всё не так гладко, как могло. В России уже отрабатывалась схема действий для отслеживания пассажиров самолётов и поиска контактных лиц, но в самый ответственный момент она дала сбой. Сиб.фм пообщался с женщиной, которая прилетела одним рейсом с заражённой. Она рассказала, что в аэропорту никто не проводил обследование пассажиров, за пациентами не следили, а о номере рейса женщина и вовсе узнала от корреспондента Сиб.фм. У новосибирцев в марте прослеживалось явное негодование – их возмущало, что область не прекратила любую связь с внешним миром и продолжает принимать пассажиров из Москвы и других стран.

Снова март. Резкий поворот

Спустя две недели после первого заражения в Новосибирске в России была объявлена нерабочая неделя. Она действовала с 25 марта по начало апреля. Тут новосибирцы показали себя с той стороны, которая впоследствии запомнилась всем – несмотря на все ограничения, они решили не менять свой образ жизни. Тогда же продолжилась кампания по вывозу местных жителей из-за границы, что очень не нравилось новосибирцам. Новости о рейсах с пассажирами, которые прилетели из неблагоприятных по коронавирусу стран вызывали возмущение у горожан.

Апрель. Смирение

Сибиряки отличались свободолюбивым характером и позже, когда в стране продлили режим нерабочих дней и всеобщую самоизоляцию. Показательный пример – женщина в ходе прямого эфира с губернатором Травниковым хвасталась тем, что прилетела из Таиланда и не проходит карантин. Впрочем, позже в умах жителей столицы Сибири что-то изменилось. Вероятно, подействовали жёсткие карантинные меры: добровольный масочный режим превратился в принудительный, за прогулку можно было заплатить до 15 тысяч рублей, а закрыто было всё, что можно было закрыть. Тогда же жаловаться начали и предприниматели. Особенно досталось предприятиям общепита – они теряли деньги на протяжении месяца и не видели никаких перспектив. Апрель по достоинству можно считать одним из самых тяжёлых месяцев эпидемии коронавируса.

Май. Оттепель

Последняя нерабочая неделя в России закончилась 12 мая. Федеральные власти с середины мая начали заявлять о стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса. Роспотребнадзор отчитался о выходе на то самое плато (кстати, за день до этого в ВОЗ говорили об обратном), а жители регионов восприняли это как инструкцию к действию и пошли гулять. Новосибирцы решили не просто гулять, а веселиться – в мае прошли сразу несколько тусовок, две из которых были в самом центре города. Горожане разделились на два лагеря: одни были уверены, что такое веселье ничем хорошим не закончится, а другие считали, что если власти заявили о практически полной победе над вирусом, то можно и потанцевать. Впрочем, суд был неумолим и оштрафовал организаторов, но не за вечеринку – их наказали за отсутствие масок.

Июнь. Отчаяние

В начале лета стало понятно, что эпидемии коронавируса действительно пора бы закончиться. На 24 июня уже окончательно запланировали парад Победы и начали к нему активно готовиться. Несмотря на то, что в соседних регионах шествие отменили, Новосибирск твёрдо решил почтить память павших и провести военную технику по площади Ленина. На парад зрителей не пустили (Сиб.фм смог попасть), а сдержать сибиряков от просмотра праздничного салюта не удалось. Тысячи новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы посмотреть на фейерверки. Почти ни один из зрителей не соблюдал социальную дистанцию и не ходил в маске. Июнь также отметился невероятной стабильностью – уже месяц выявляют примерно одинаковое число заболевших каждые сутки. Сиб.фм узнал, что это с наибольшей вероятностью не статистический ход, а политический. Между тем настроение у новосибирцев явно отчаянное: проведён парад, началось голосование по поправкам в Конституцию, а летние кафе (которые работают в большинстве соседних регионов) так и остаются закрытыми.