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«Никакой принудиловки»: Путин высказался о голосовании по Конституции

сегодня 15:32

Фото Густаво Зырянова/sib.fm

Президент России Владимир Путин высказался по поводу голосования по Конституции; нельзя допускать принудительных решений и накрутки явки.

Президент России Владимир Путин рассказал, как должно проходить голосование по поправкам в Конституцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты встречи членов Общественной палаты нового состава с главой государства.

По его словам, результаты голосования должны соответствовать действительности, любые искажения воли народа недопустимы.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что голосование должно пройти на «высшем уровне».

Президент также напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок, но он посчитал важным, чтобы люди высказали своё мнение по поводу предложенных изменений.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области организовали избирательный участок во дворе жилого дома.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

конституция
голосование

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