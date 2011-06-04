Новая выплата 10000 рублей от Путина: в новосибирском ОПФР рассказали особенности начисления

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

23 июня президент Владимир Путин подписал указ о повторной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет; для получения пособия не нужно подавать заявлений.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет повторно получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Когда средства начнут зачисляться на счета родителей и нужно ли подавать заявления, на пресс-конференции 26 июня рассказал управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа.

По его словам, средства будут зачислены дополнительно к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые семьи получают с апреля и июня текущего года.

Александр Терепа уточнил, что выплата положена, как родителям (усыновителям), так и опекунам (попечителям) и даётся разово.

«Выплата даётся на каждого ребенка в семье и предоставляется только семьям, проживающим в России и имеющим российское гражданство, как мера поддержки в период действующей ситуации, – отметил управляющий отделением Александр Терепа. –

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер соц поддержки».

Как уточнили в пресс-службе регионального отделения ПФР, особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо обращаться с заявлением: Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе ранее поданного заявления о предоставлении выплат в 5 и 10 тысяч рублей (тому же получателю и по тем же реквизитам).

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка будет предоставлена автоматически, – подчеркнул Александр Терепа. – Куда-либо обращаться и подавать новое заявление не нужно».

На сегодняшний день большинство семей в Новосибирской области свои права на данные выплаты уже реализовали. Свыше 5,5 миллиарда рублей уже перечислены органами ПФР на дополнительные выплаты семьям с детьми. Средства направлены новосибирским семьям более чем на 517 тысяч детей.

«При этом мы продолжаем принимать заявления. Семьи, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трёх месяцев – соответствующие заявления будут приниматься до 30 сентября включительно», – уточнил Александр Терепа.

Напомним, ранее руководитель регионального отделения ПФР рассказал о причинах отказов в выплате пособий.