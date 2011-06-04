Новосибирские школы обеспечены видеонаблюдением для проведения ЕГЭ

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» в Новосибирске завершил установку и тестирование системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена; видеокамерами оборудованы 1 308 аудиторий в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что на 5,5 % больше, чем в 2019 году.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения в Новосибирске проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Технические специалисты работали в масках, соблюдали социальную дистанцию и оперативно подстраивались под изменение сроков проведения экзамена.

«К камерам на ЕГЭ в школах уже привыкли: они воспринимаются как необходимость, потому что такой способ контроля помогает предотвратить попытки нарушения экзаменационного регламента. "Ростелеком" каждый год модернизирует систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить прозрачность и открытость итоговых тестов. Так, в этом году компания смонтировала новые IP-камеры, которые расширяют угол обзора, обеспечивают более четкое изображение и не нуждаются в дополнительном оборудовании», – пояснил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В учебных классах, где будут проводиться экзамены, установлено по две видеокамеры. Они расположены так, чтобы в обзор попадала вся аудитория, в том числе участники итоговых тестов, номера рабочих мест, а также процесс раздачи и упаковки экзаменационных материалов. Из всех кабинетов трансляция будет вестись в онлайн-режиме.

«Новосибирская область полностью готова к проведению основного этапа сдачи экзаменов – подготовлены необходимые документы, протестированы технические системы и системы безопасности, проведено обучение работников пунктов проведения экзаменов», – сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В целом по Сибири видеокамерами будут оборудованы более девяти тысяч помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации. Больше всего камер в этом году задействовано в Красноярском крае, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ – один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведёт с 2014 года. За время существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Прямую трансляцию из аудиторий можно будет смотреть на портале smotriege.ru.

Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, во время которых будут тестировать все экзаменационные процедуры. Этап очной сдачи ЕГЭ начнётся с 3 июля.