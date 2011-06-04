Новосибирского чиновника лишили свободы за хищение 25 тысяч рублей

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В Новосибирской области осудили за небольшую взятку; главу сельсовета приговорили к условному сроку.

Главу Тартасского сельсовета Венгеровского района Дмитрия Чубарова осудили за хищение с использованием служебного положения. Как сообщается 26 июня на сайте суда, приговор вступил в законную силу сегодня. Чиновник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

По материалам дела, Чубаров, занимая должность главы Тартасского сельсовета, похитил 25,7 тысячи рублей. Следствием доказано, что чиновник получил эти деньги в результате реализации алюминиевых листов после демонтажа крыши здания МКУ «Тартасский муниципальный центр культуры» и распорядился ими по своему усмотрению как собственными.

Причинённый ущерб возмещен полностью, сказано в сообщении суда.

Напомним, 22 июня в Новосибирске осудили банду мошенников.