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Облака цвета радуги: жители Кузбасса наблюдали редкое природное явление

сегодня 10:27

Скриншот и видео со страницы «Подслушано Новокузнецк» в соцсети «ВКонтакте»

В небе над Новокузнецком появилось разноцветное облако; жители успели снять видео.

В сети появилось видео редчайшего природного явления – радужных облаков.

Кадры появились на странице сообщества «Подслушано Новокузнецк» в социальной сети «ВКонтакте».

Радужные облака (иризация) – довольно редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Обычно эти цвета пастельные, бледные, но при определённых условиях могут быть и очень яркими.

Напомним, 23 мая новосибирцев удивили причудливые облака над городом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кузбасс
облака

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