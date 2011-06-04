Очнулся в Кузбассе: пьяный новосибирец уехал на дачу в вагоне с углём

Фото и видео УТ МВД России в СФО

Дачник из Новосибирска не захотел ждать электричку и прыгнул в вагон с углём; товарный поезд ехал без остановки и увёз мужчину в Кемеровскую область.

В Кемеровской области сотрудники железнодорожной станции Юрга обнаружили в вагоне с углём пьяного новосибирца. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России в СФО.

Работники РЖД передали мужчину полицейским. Сотрудники правопорядка установили, что 59-летний житель Новосибирска накануне отдыхал у знакомых в районе станции Инская. Утром мужчина решил поехать на дачу в Жеребцово, но не хотел два часа ждать электрички.

«Не желая терять времени, он забрался в грузовой поезд и спрятался в вагоне с углём. Вопреки ожиданиям дачника, поезд шёл без остановок. За 3 часа нелегальный путешественник проехал 174 километра и оказался в Кузбассе», – рассказали в пресс-службе.

В отношении путешественника составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, 26 июня стало известно, что пьяный дачник попал под поезд в Новосибирской области.