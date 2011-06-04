Омский губернатор разрешил работать торговым центрам

Фото из открытых источников

Губернатор Омской области заявил о возобновлении работы торговых центров; они смогут открываться только в определённые дни.

В Омской области могут открыться торговые центры. С таким заявлением 26 июня выступил глава региона Александр Бурков. В ходе заседания оперативного штаба он сказал, что ТЦ получат возможность работать по выходным и праздничным дням.

С 27 июня торговым центрам разрешено работать в выходные и праздники. Это касается объектов с площадью торговых залов не более 800 кв. метров, сообщил Бурков.

Также губернатор анонсировал ряд других ослаблений карантинных мер. С 6 июля планируется открыть фитнес-центры и разрешить размещение больше двух человек за одним столиком в летних кафе.